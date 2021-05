Les Belges en demi-finales, qualifiés pour le dernier tournoi de qualification pour les JO

(Belga) La Belgique, représentée par les paires Dries Koekelkoren/Tom van Walle (N.4) et Martijn Colson/Dennis Deroey (N.14), s'est qualifiée pour les demi-finales de la CEV Continental Cup de beachvolley à Baden, en Autriche, samedi.

Les Belges pourront surtout participer au 3e et dernier tournoi de qualification final pour les Jeux Olympiques de Tokyo qui se déroulera à La Haye (23-26 juin), réservé au top 5 de Baden. En quarts de finale, la Belgique a battu la Serbie (2-0). Dries Koekelkoren et Tom van Walle (N.4) ont battu d'abord Lazar Kolaric et Djordje Klasnic (N.13) 2 sets à 0 (21-15, 21-15) en 37 minutes. Martijn Colson et Dennis Deroey (N.14) ont réussi la même performance (21-15, 21-15 en 35 minutes) contre Maciej Rudol et Mikolaj Miszczuk (N.12). En demi-finales, la Belgique jouera samedi après-midi contre la Pologne. L'autre demi-finale opposera l'Autrichie à la Suisse. La CEV Continental Cup de Baden est l'un des derniers tournois officiels de qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Outre la Belgique, la poule de Baden comprend le pays hôte, l'Autriche, ainsi que la Pologne, la Suisse, le Danemark, la Serbie, la Slovaquie et la France. Les cinq meilleurs pays se qualifient pour le tour final à La Haye, du 23 au 26 juin, où se disputera le dernier ticket olympique.