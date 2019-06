Les Belges en vacances: un nouveau critère essentiel entre en ligne de compte au moment de réserver

Europ Assistance dévoile son baromètre de l'été : 3 vacanciers belges sur 4 vont rester en Europe, et vous serez plus nombreux à partir que l'an dernier.

Cet été, 65% des Belges interrogés feront leurs valises pour partir en vacances : 1 semaine pour 40% d'entre eux, alors que les vacances plus longues sont en augmentation.

L'objectif principal des vacanciers est de se reposer. "Il faut décompresser, avec le stress de la vie, il faut qu'on décompresse", explique une dame. "On se ressource, dit un autre. On recharge nos batteries. On travaille toute l'année".

Le Belge aime voyager en Europe, et 77% choisissent d'y rester, avec un podium des destinations qui ne varie pas d'année en année : la France, l'Espagne et la Belgique.









Un nouveau critère dans le choix des Belges

Et parmi les critères qui influencent le choix des vacanciers, il y en a un qui prend de l'ampleur, sans surprise, c'est l'empreinte écologique.

"Pour 13% des Belges, cet élément joue un rôle essentiel dans leur choix de destination, explique Xavier Van Caneghem, porte-parole d'Europ Assistance. Pour la moitié des Belges, c'est même un choix important. Donc c'est vraiment un nouvel élément dont il faut tenir compte à côté des facteurs traditionnellement très importants comme le budget ou la météo."





Le budget des vacances

Justement, concernant le budget, un ménage belge dépensera en moyenne cet été 2242 euros pour ses vacances. C'est 3% de moins que l'an dernier et les francophones dépensent plus que les néerlandophones.

"Le budget des Belges reste relativement stable et se situe quand même parmi les budgets les plus hautes es Européens", ajoute le porte-parole d'Europ Assistance.

Dans quelques semaines, plus de 5 Belges sur 10 monteront dans leur voiture pour partir en vacances, alors que 4 sur 10 embarqueront dans un avion.