Les Belges ont fait des recherches étonnantes sur Google en 2022: voici tous les classements

Chaque année, le moteur de recherche le plus utilisé au monde, Google, publie des statistiques révélatrices des centres d'intérêt des Belges, et des questions qu'ils se posent. De quoi, bien souvent, résumer l'année écoulée. On retrouve ainsi des recherches belges, en 2022, liées à la guerre en Ukraine, à l'utilisation de la plateforme en ligne publique Ma Santé (on y trouvait ses résultats de tests covid durant toute une période), à la sécheresse estivale, au covid, à la coupe du monde au Qatar, à la sortie d'un nouveau smartphone ou d'une plateforme de streaming, au retour dans les salles de cinéma et à l'échange de ticket !

En parcourant ces classements communiqués par Google, vous découvrirez aussi quels les jeux vidéos, les stars et les films qui ont suscité le plus d'intérêt en 2022 ; et, très révélateurs également de notre société, les questions COMMENT et POURQUOI les plus souvent posées… Par exemple, le "Comment Dora est morte?" est un buzz apparu cet été sur TikTok, des ados débordant d'imagination pour inventer la mort du personnage de dessin animé pour enfant. Au rayon des recherches étranges, on note également le "Pourquoi les cornflakes ont été inventés ?"...

GÉNÉRAL

Top 10 des termes les plus recherchés

Guerre Ukraine Russie Ma Santé VRT Max iPhone 14 Changement climatique Kinepolis TicketSwap Symptômes Omicron Qatar Règles quarantaine

À L’ÉCRAN

Top 10 des séries, émissions télévisées et films les plus recherchés

Dahmer Stranger Things Zillion Big Brother 2022 Euphoria The Masked Singer House of the Dragon Twee Zomers The Watcher Encanto

PERSONNALITÉS

Top 10 des personnalités internationales

Johnny Depp Amber Heard Johnny Logan Vladimir Poutine Will Smith Novak Djokovic Mika Rafael Nadal Marine Le Pen Linda de Mol

Top 10 des personnalités belges

Camille Dhont Frank Verstraeten Mathias Vergels Stromae Bart Cannaerts Jan Van Hecke Jasper Steverlinck Average Rob Brigitta Callens Jan Paternoster

Top 10 des personnalités décédées en 2022

Gaspard Ulliel Reine Elizabeth (Le petit) Rayan Anne Heche Jean-Pierre Pernaut Olivia Newton-John Daniel Lévi Natacha de Crombrugghe Taylor Hawkins Aaron Carter

MUSIQUE

Top 10 des festivals de musique/concerts

Tomorrowland 2022 Werchter Boutique Pukkelpop 2022 Gentse Feesten Rock Werchter 2022 Graspop 2022 Lokerse Feesten Coldplay Rammstein Werchter Classic

JEUX

Top 10 des jeux

Wordle Lost Ark FIFA 23 Subway Surfers Uncharted Elden Ring God of War Ragnarök Overwatch 2 Tower of Fantasy Dying Light 2

POURQUOI ?

Top 10 des questions « pourquoi »

Pourquoi la Russie attaque l'Ukraine ? Pourquoi les cornflakes ont été inventés ? Les frères Bogdanoff, pourquoi ce visage ? Pourquoi l'électricité augmente ? Pourquoi Cynthia est éliminée ? Pourquoi Lilian a quitté Top Chef ? Pourquoi le ciel est bleu ? Pourquoi bâille-t-on ? Pourquoi vous et pas un autre ? Pourquoi un “Z” sur les chars russes ?

COMMENT ?

Top 10 des questions « comment »