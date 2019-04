Les Belges partent de moins en moins loin pour les vacances de Pâques

Les Belges sont de plus en plus nombreux à partir pour les vacances de Pâques. Ils ne partent pas longtemps et souvent pour des petits trajets: au sein même de la Belgique ou chez nos voisins Européens.

Les assureurs confirment: avant, leur activité "assistance voyage" se concentrait à Noël et en été. Désormais, elle prend aussi de l'importance pour les congés de Pâques.

Touring constate une hausse de 6% du nombre d'appels reçus pendant ces congés de Pâques (3 900 appels reçus ces 2 dernières semaines), par rapport à ceux de 2018. Pour le nombre d'interventions : progression de 9% par rapport à l'année dernière (1 600 interventions ces 2 dernières semaines).

Même son de cloche pour Allianz Assistance. "On constate ces dernières années que le Belge prend l’habitude de partir dès qu’une période d’une semaine est envisageable. Ce sont des petites vacances pour la France ou des séjours dans l’Europe. Pour nous, c’est une saison qui dure plus longtemps en termes d’activité", explique Didier Ravese.

Conséquence: il y a plus de monde sur les routes et donc plus d'accidents: Touring a pris en charge 144 accidents de voiture ces 2 dernières semaines.