Les Belges pratiquent l'auto-justice: Catalina se fait passer pour une fille de 11 ans sur Facebook, en quelques minutes ça dégénère complètement

Le magazine RTL info Exclusif a enquêté sur les Belges qui se font justice eux-mêmes. Ils sont de classes et de milieux sociaux différents, mais ont tous un point commun : ils ne croient plus en la justice. Révoltés par l'inaction de la police et la lenteur des tribunaux, certains Belges prennent les choses en main. Christophe Deborsu et nos caméras ont plongé aux côtés de ces nouveaux justiciers qui n'hésitent plus à braver la loi pour imposer la leur.

Ces justiciers envahissent aussi internet. De plus en plus de réseaux citoyens voient le jour pour traquer des pédophiles sur le web. Nous avons rencontré Catalina, qui fait partie de l'un de ces groupes. Devant nous, elle s'est créé un faux profil sur Facebook, se faisant passer Louise, 11 ans. Après une dizaine de minutes seulement, un internaute rentre déjà en contact avec elle. Et ce n'est que le début. Les demandes font rapidement froid dans le dos. "Envoie-moi des photos de toi toute nue", "Moi, je suis un papy, j'aime les petites filles de ton âge", "Tu ne dis rien à personne, c'est notre secret ?"

Catalina constitue un dossier par suspect, qu'elle remet à la justice. Si rien ne bouge, elle donnera rendez-vous au pédophile présumé pour le piéger. Cela a déjà été fait par le passé, la scène avait été filmée par un autre membre du groupe. Des situations risquées, dangereuses, qui peuvent vite déraper dans les deux sens...

Des rondes, des cyclistes en colère

En 2020, 34.299 cambriolages ont été enregistrés en Belgique, soit près de 94 par jour. Pour contrer ce phénomène dans certaines villes et villages de Belgique, les riverains organisent des rondes pour faire régner l'ordre.

Nous verrons aussi ce que certains citoyens belges mettent en place pour virer les locataires mauvais payeurs et nous suivrons également des cyclistes qui font la chasse aux automobilistes en infraction en plein coeur des villes.

