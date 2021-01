Les Belges pressés de tourner la page 2020, "une année qu'on espère tous oublier"

Après les mois difficiles que nous venons de vivre, les Belges étaient pressés d'en finir avec 2020; Ils espèrent des jours meilleurs pour la nouvelle année.

À l'aube de la nouvelle année le message adressé à deux mille vingt est unanime chez ces Belge croisés ce matin.

"Au revoir (...) Content d'arriver en 2021. Ça va aller mieux que cette année un peu bizarre", dit un jeune homme. "Au revoir", lance également un homme pressé de "tourner la page". Un troisième salue également 2020, sans regret. "C'est une année qu'on espère tous oublier", ajoute un autre.

Le passage à l'an neuf est une forme de soulagement. Un soulagement mesuré tout de même comme pour cette infirmière en soins intensifs. "Le problème c'est que la maladie est toujours là. Donc c'est un soulagement avec plein de points d'interrogation", note-t-elle. "Ce sera un soulagement quand on aura plus le Covid", abonde un homme.

Le coronavirus qui a frappé le monde et il y a un an reste bien sûr dans toutes les pensées. Les messages de vœux partagés sur Internet en témoignent également. Les regards se tournent vers 2021, les yeux pleins d' espoir.



"Que ce satané virus s'éloigne ! Il finira par s'éloigner mais il faut le temps", espère un passant. "Que ça change vite !", souhaite également une dame. "Que le coronavirus disparaisse et que l'on puisse circuler normalement", aimerait aussi un petit garçon.