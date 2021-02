Les Belges rêvent d'un top-15 aux championnats du monde de biathlon à Pokljuka

(Belga) Les Championnats du monde de biathlon se dérouleront du 10 au 21 février à Pokljuka, en Slovénie. La Belgique visera un top-15 en relais et au niveau individuel avec Florent Claude.

La délégation belge s'est préparée à Obertilliach, en Autriche, où elle a trouvé "des conditions optimales", selon l'encadrement. Florent Claude, Thierry Langer, Tom Lahaye-Goffart et César Beauvais défendront les couleurs belges chez les messieurs, Beauvais ne prenant part qu'au relais (20 février). Le staff belge pense que la Belgique peut espérer un top-15 en relais. Au niveau individuel, Claude vise un top-15, Langer a pour objectif d'améliorer son meilleur classement de la saison, à savoir une 32e place à Kontiolahti. Chez les dames, Lotte Lie et Rieke De Maeyer disputeront les épreuves individuelles, Lie avec l'espoir de se qualifier pour la poursuite à l'issue du sprint. Les Mondiaux s'ouvriront par le relais mixte mercredi. Claude, Langer, Lie et De Maeyer représenteront la Belgique. Le biathlète qui accompagnera Lotte Lie dans le relais mixte simple (18 février) sera décidé durant les Mondiaux. Dans le seul relais mixte simple disputé par la Belgique cet hiver, à Oberhof, Lie et Claude ont pris la 12e place sur 25 nations. La Norvège fait figure de favorite dans la course aux médailles, avec les frères Johannes et Tarjei Boe et Sturla Holm Laegreid chez les messieurs et Marte Olsbu Roeiseland et Tiril Eckhoff chez les dames. Le Français Quentin Fillon Maillet ainsi que la Suédoise Hanna Oeberg et l'Italienne Dorothea Wierer comptent bien contester cette hégémonie.