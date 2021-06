Les Belges veulent partir à l'étranger... mais se posent encore beaucoup de questions: "S’informer, je trouve que c’est très compliqué"

Au lendemain du comité de concertation, les conditions de voyage pour cet été ont été clarifiées. Futurs vacanciers et acteurs du tourisme sont plutôt satisfaits. Dans les agences de voyage, les clients hésitent un peu moins à réserver leur séjour, mais ils se posent encore beaucoup de questions.

Un couple vacciné a hâte de partir en vacances, il doit s’envoler pour le Portugal le 26 juin prochain et espère bénéficier du passeport covid. "Pour l’instant, le gouvernement parle du passeport Covid à partir du premier juillet", rappelle Deborah Bernard à ses clients dans une agence de voyages.

Pas de changements avant le 9 juin

Malgré la vaccination, Ils vont donc devoir effectuer un test PCR avant d’entrer sur le territoire portugais. Dans l’agence de voyage où ils ont effectué leur réservation, ils ne cachent pas leur désarroi. "C’est l’Europe hein, voilà. On doit s’y plier, c’est tout. Mais s’informer, je trouve que c’est très compliqué. On pourrait faire un effort à ce niveau."

Pour Deborah Bernard, c’est un casse-tête, il faut répondre aux attentes des futurs voyageurs, mais aussi les rassurer. Avec la baisse des contaminations, les conditions de voyages se simplifient mais une famille prudente a quand même préféré opter pour une formule à l’écart du danger. "On a eu la chance de pouvoir réserver une maison dans les montagnes au Portugal", explique une maman. "Donc il y a aussi cette idée de pas aller dans un grand hôtel. On essaye de tout mettre en place pour que ça se passe le mieux possible, dans les meilleures conditions possibles".

"Il y a des files devant les agences!"

Déborah Bernard confirme l'envie des Belges de sortir du territoire. On n’arrête pas, on a des files devant les agences, les gens veulent partir !"

Une enquête récente montre que 63% des Belges partiront en vacances cet été. Si la France et l’Espagne restent les destinations favorites il est conseillé de vérifier les conditions d’accueil des pays destinataires avant de se lancer dans la réservation.