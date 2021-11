Les boîtes de nuit contraintes de fermer, le secteur est en colère: "C'est la goutte de trop"

A partir de samedi soir, les discothèques et dancings devront fermer leurs portes jusqu'au 15 décembre. Une mesure que ne comprend pas le secteur.

Les gouvernements fédéral et des entités fédérées ont décidé vendredi en Comité de concertation d'un nouveau tour de vis dans la lutte contre la propagation du coronavirus, qui touche entre autres l'Horeca.

Comme attendu, les discothèques et dancings vont devoir fermer à partir du 27 novembre. Une mesure que ne comprend pas Lorenzo Serra, président de la Fédération de la nuit bruxelloise. "Là c'est plutôt de la colère, c'est incompréhensible. Un Covid Safe Ticket et un autotest, c'est la solution pour être en sécurité. On était sans doute le secteur de Belgique à être le plus en sûr. Donc on devrait être les derniers à fermer. (...) Il n'y a que des gens négatifs qui rentrent dans nos lieux", explique-t-il.

Il regrette également les changements réguliers dans les mesures prises par le gouvernement. "On nous a promis qu'il n'y aurait pas de politique de yo-yo. Il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits sur les autotests. On est dans la période la plus rentable de l'année et on a des pertes énormes donc nous fermer à ce moment-ci en nous annonçant peut-être une réouverture le 15 décembre, je dois avouer que c'est à peine croyable. On nous ferme clairement à un moment terrifiant par rapport à la rentabilité sans avoir de perspectives", réagit -il. Par ailleurs, il se demande combien de temps la fermeture va durer. "Il va falloir des aides financières autant pour les indépendants que pour tous les employés qui passent au chômage que pour pour couvrir tous les frais fixes. Sans compter sur un défraiement de ces deux derniers mois parce qu'il y a tous les investissements qui ont été faits par le secteur depuis deux mois", ajoute-t-il.

Le président de la Fédération "Brussels By Night" craint également que les fêtes ne se déroulent ailleurs que dans les discothèques et les bars. "Je pense que maintenant, c'est la goutte de trop qui va sortir du vase. Ce n'est sans doute pas ce que les jeunes attendaient. On est en train de faire une génération sacrifiée. Je pense sincèrement qu'il va y avoir des fêtes dans tous les sens dans les restaurants avant 23h (...) On va avoir des zones de non-droit où il va se passer plein de choses. (...) Tout le monde n'en peut plus ici donc moi j'ai énormément de doutes sur l'efficacité des mesures qui viennent d'être prises", a-t-il conclu

Cette vie nocturne est une nouvelle fois mis entre parenthèses. Les boîtes devront fermer à partir de samedi soir au moins jusqu'au 15 décembre.