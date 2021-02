Les Bruxellois appelés à choisir le nouveau nom du Tunnel Léopold II parmi 15 candidates

(Belga) Durant tout le mois de février, à compter de ce lundi, les Bruxellois sont appelés à choisir le nouveau nom du plus long tunnel du pays, le Léopold II, parmi 15 noms de femmes célèbres, indique Bruxelles Mobilité par communiqué.

La procédure de rebaptisation "pour symboliquement renforcer la place des femmes dans l'espace public" a débuté l'an dernier avec un appel à idées lancé aux citoyens et la réflexion d'un comité d'experts. Actuellement, 43% des rues à Bruxelles portent le nom d'une personne. Parmi celles-ci, seules 6,1% des rues portent le nom d'une femme. Quinze candidates sont en lice. Celles sélectionnées par le comité d'experts: Andrée De Jongh, Chantal Akerman, Isala Van Diest, Marguerite Yourcenar, Marie Curie, Rosa Parks, Semira Adamou, Simone Veil, Sophie Kanza, Wangari Maathai. Ainsi que les cinq candidates plébiscitées par les Bruxellois: Marie Popelin, Annie Cordy, Astrid de Belgique, Elisabeth de Belgique et Antoinette Spaak. Le scrutin est ouvert durant un mois via le site internet de Bruxelles Mobilité. Le changement de nom officiel interviendra à la fin de la rénovation du tunnel. (Belga)