Les Bruxellois appelés à choisir le nouveau nom, féminin, du tunnel Léopold II

(Belga) Durant tout le mois de septembre, les citoyens bruxellois pourront faire des propositions de nom pour rebaptiser le plus long tunnel du pays, le Léopold II. La nouvelle dénomination devra obligatoirement être féminine, "pour symboliquement renforcer la place des femmes dans l'espace public", souligne Bruxelles mobilité dans son communiqué.

Seules 6,1% des rues bruxelloises portent actuellement le nom d'une femme. "Nous sommes convaincus qu'une Région plus égalitaire passe aussi par une féminisation de l'espace public", estime la secrétaire d'État à l'Egalité des chances Nawal Ben Hamou, qui a pris l'initiative avec la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt, de rattraper ce retard. Les citoyens peuvent soumettre leurs propositions de nom durant tout le mois de septembre via le site internet de Bruxelles Mobilité //tunnelleopold2.be/ ou via le numéro gratuit 0800/94.001, joignable les jours ouvrables entre 08h00 et 18h00. Un comité d'experts - composé de membres d'organisations de défense des droits des femmes et de membres d'associations spécialisées dans la décolonisation de l'espace public ainsi que de deux responsables académiques - sera chargé d'établir une liste sur la base des suggestions citoyennes. Les Bruxellois auront alors l'occasion de voter en novembre pour choisir le nom définitif. Dès que les travaux de nuit seront terminés, à la mi-2021, le tunnel rouvrira de manière complète, sous sa nouvelle dénomination. (Belga)