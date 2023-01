Les budgets pour fournir des ordinateurs aux écoles ont doublé: 150 euros remboursés pour chaque ordinateur acheté

La Fédération Wallonie-Bruxelles annonce qu'elle double les montants accordés aux écoles pour fournir des ordinateurs aux élèves. Dorénavant, 150 euros seront remboursés pour chaque ordinateur acheté. L'objectif: équiper tous les élèves de secondaire. Mais chaque école doit en faire la demande. C'est justement le cas du collège Saint-Barthélemy à Liège.

L'ordinateur fait maintenant partie de l'apprentissage scolaire. Il remplace maintenant le plumier des élèves sur les bancs des écoles. Au sein du collège Saint-Barthélemy à Liège, et notamment en cinquième secondaire, tout le monde en possède un.

Un changement de support, mais surtout un changement d'habitudes: "Ca commence à devenir normal pour nous mais c'est vrai qu'au début on avait un peu de mal à s'y faire.", admet un élève. D'autres, affichent quant à eux clairement leur préférence pour le papier: "Je trouve qu'en papier, c'est plus facile de s'organiser et pour refaire des synthèses. Mais ça a quand même des avantages parce qu'on peut aller plus vite avec un ordinateur", déclare une autre élève. Enfin, il y a également ceux pour qui le numérique représente une réelle amélioration: "On peut s'envoyer clairement des messages par Smartschool. C'est une des applications qu'on peut utiliser pour avoir des cours qui nous manquent si on a été absent."

L'enseignement est donc adapté grâce à toutes ces nouveaux mécanismes. Les professeurs peuvent alors suivre en temps réel le travail des étudiants en classe. Valérie Baltz est professeure de sciences sociales au collège Saint-Barthélemy. Pour elle, l'apport de ces nouvelles technologies est un véritable atout: "Ca me permet de vite corriger les difficultés des différents élèves et de faire directement un feedback individuel. Quand je rentre chez moi, je m'aperçois aussi des erreurs."

Pour accentuer cette dynamique et aider à l'acquisition de nouveaux ordinateurs, la Fédération Wallonie-Bruxelles double l'aide financière. Au total, 150 euros sont prévus pour aider chaque élève à obtenir un ordinateur. Cela représente environs la moitié du prix de celui-ci. Pour le directeur du collège, Damien Ledain, le pas en avant vers le numérique représente une priorité: "Aujourd'hui, il y a 1000 élèves dans notre collège qui sont équipés d'ordinateurs. Nous avons fait le choix de les équiper à partir de la troisième année, jusqu'à la rétho".

Lancé en 2019, le numérique prend de plus en plus de place dans l'enseignement. Actuellement, une centaine d'écoles participent au projet. Soit 1 établissement sur 6. Pour Daniel Verougstraete, co-fondateur de l'ASBL Educit, l'initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles est avant tout une question d'égalité: "C'est la garantie que tous les jeunes, et pas seulement les plus favorisés, puissent disposer des mêmes compétences pour la suite."

Lorsqu'il s'agit des révisions pour les examens, c'est également le même fonctionnement. Le numérique reste toujours central, puisque les examens sont de plus en plus amenés à être passés en ligne. Mais pas question de lésiner sur les précautions en matière de triche: "On fait une évaluation sur l'ordinateur, ce qui permet de le verrouiller. Les élèves n'ont alors accès à aucune une autre page que celle de l'examen", déclare Valérie Baltz, professeure de sciences sociales au collège Saint-Barthélemy.

Dans les années à venir, la grande majorité des 360 000 élèves de l'enseignement secondaire francophone sera équipé d'un ordinateur portable personnel.