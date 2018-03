Les bureaux d'Allianz à Bruxelles et Anvers fermés à cause d'une menace potentielle

Les bureaux de l'assureur Allianz à Bruxelles et Anvers sont restés fermés ce vendredi en raison d'une possible menace, rapporte VTM. L'information a été confirmée par une porte-parole de la société selon qui la situation est désormais sous contrôle. Les bureaux rouvriront lundi. "Jeudi, nous avons été informés par les autorités qu'une menace potentielle planait sur nos bureaux en Belgique. Afin de garantir la sécurité de notre personnel, nous lui avons demandé de ne pas venir au bureau ce vendredi, ce qui nous a laissé le temps d'analyser la situation. C'est ce que nous avons fait et la menace est désormais écartée", a expliqué Lucie Moers, la porte-parole d'Allianz Belgique. Le groupe emploie quelque 900 personnes en Belgique, principalement à Bruxelles.