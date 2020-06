Les cafés et restaurants peuvent rouvrir aux Pays-Bas: les Belges ont-ils le droit d'aller boire un verre chez nos voisins?

Les Pays-Bas entament lundi une nouvelle phase dans l'assouplissement des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus. Les restaurants, cafés, cinémas, salles de concert et musées pourront à nouveau ouvrir leurs portes, sous réserve du respect de certaines limites. Dans l'horeca, la distance de 1,5 m reste de mise et un maximum de 30 personnes est autorisé à l'intérieur, avec réservation obligatoire.



De nombreuses communes autorisent les établissements à élargir leurs terrasses pour pouvoir accueillir davantage de personnes. Aucune limite de capacité n'est fixée pour l'extérieur et la réservation n'est pas nécessaire. Mais la distance sociale reste obligatoire pour les personnes qui ne sont pas du même ménage. Le personnel doit aussi interroger la clientèle pour évaluer s'il y a un risques sanitaire. Les Belges qui pensaient pouvoir profiter d'une bière en terrasses aux Pays-Bas, devront se raviser car la frontière avec les voisins du nord n'est pas encore ouverte à tout le monde. Le gouvernement belge n'autorise les déplacements aux Pays-Bas que dans le cadre de visites familiales ou d'emplettes.