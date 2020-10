Les cancers du sein doivent être soignés dans des cliniques dédiées

(Belga) La section belge de la coalition européenne contre le cancer du sein Europa Donna Belgium demande avec insistance aux autorités, dans un communiqué diffusé jeudi, que les personnes atteintes d'un cancer du sein soient obligatoirement prises en charge dans des cliniques du sein agréées.

Selon Europa Donna Belgium, les personnes atteintes d'un cancer du sein prises en charge dans des services spécialement dédiés à cette pathologie bénéficieraient d'une meilleure chance de survie, d'un traitement mieux adapté et d'une meilleure qualité de vie. Or, s'il existe un arrêté royal définissant les critères pour qu'un centre puisse s'appeler "clinique du sein", "il ne protège nullement les personnes atteintes par un cancer du sein, car un traitement de cancer du sein peut se faire dans n'importe quel hôpital par n'importe quel chirurgien ou gynécologue", explique l'association. Il n'y a pas d'obligation de prise en charge dans des services spécialement dédiés comme c'est depuis peu le cas pour les cancers de l'œsophage et du pancréas. Dans une clinique du sein, un nombre minimum de nouvelles patientes doit être traité annuellement (125 en ce qui concerne les centres coordinateurs et 60 pour les centres satellites). Chaque chirurgien doit opérer au minimum 50 nouveaux cas par an. Au minimum 2 chirurgiens ou gynécologues travaillant à 8/10ème dans la clinique et plusieurs autres spécialistes médicaux et paramédicaux doivent y travailler. Toutes ces personnes doivent avoir en plus de leur spécialité, une connaissance approfondie du cancer du sein. Outre la demande pour que les personnes atteintes d'un cancer du sein soient obligatoirement prises en charge dans des cliniques du sein agréées, Europa Donna Belgium insiste en cette fin du mois d'octobre rose, sur le fait que les personnes atteintes par un cancer du sein doivent être prises en charge malgré le Covid-19. (Belga)