Les Carrefour Mestdagh deviennent des Intermarché : fini les produits Carrefour, il faut tout remplacer…

Les 86 magasins Mestdagh passent sous pavillon Intermarché. Une des conséquences très concrète : les stocks. Finis les produits Carrefour, il faut tout remplacer.

A Gosselies, le changement d'enseigne s'est déroulé le 2 janvier dernier. La partie la plus visible d'une transformation qui a concerné les quatre-vingt-six magasins du groupe Mestdagh.

Depuis plusieurs jours, c'est l'agitation qui règne à l'intérieur de ces grandes surfaces. De nouveaux logos, de nouveaux produits et de nouveaux prix. Christophe est magasinier: Il explique: "On enlève les anciens (prix) qui ont déjà disparu depuis presque deux semaines et je remets les nouveaux reçus hier et avant-hier."

Dans ce Mestdagh de Gosselies, le chantier est titanesque: 3.500 références de produits Carrefour qu'il a fallu retirer des rayons. Pour refaire le plein, 100 palettes pour l'épicerie et les produits secs, 2.000d colis frais. Les anciens articles sont vendus à prix cassés: "C'était la folie et sur trois jours-là tout est parti. Enfin tout ce qui nous restait", témoigne Vincent, également magasinier.

Changements d'habitude

Pour le personnel, le pari c'est aussi de s'adapter en temps record. De nouveaux logiciels à maîtriser et des habitudes bien installées à modifier. "Par exemple, répondre au téléphone, tout simplement. Il faut bien dire qu'on est Intermarché aujourd'hui donc voilà ça prendra encore peut-être quelques fois où on se trompera mais on y arrive. Peut-être aussi le plus difficile, les réflexes qu'on avait en caisse."

Depuis quelques jours, les clients découvrent de nouveaux produits. Une large majorité restera dans ce magasin. "Au niveau des produits, je reste fidèle à certaines marques. Je n'ai pas encore été du côté Intermarché", lâche une cliente. Une autre note: "Certains articles sont différents, comme mes légumes et mes fruits"

Lundi, le groupe Intermarché a expliqué vouloir doubler la rentabilité de ses magasins sans perte d'emploi.