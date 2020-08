Les centres de contrôle technique sont pris d'assaut

Les coups de fils s'enchaînent, les rendez-vous s'accumulent, les files s'allongent. Les centres de contrôle technique doivent rattraper le retard accumulé en raison du confinement. Ces centres n'ont pas d'autre choix que de s'adapter.

Depuis leur réouverture, les centres de contrôles techniques sont pris d'assaut. Après avoir été fermé pendant un mois et demi ils doivent rattraper les rendez-vous qui avaient été annulés mais en plus ils doivent aussi faire face au boom des ventes de voitures d'occasion constaté en juin et juillet.

Les différents centres doivent s'adapter face à la demande. Virginia Li Puma est responsable communication du groupe auto-sécurité. Elle était au micro de Lise Cassoth pour Bel RTL: "Depuis la réouverture, on constate une demande très importante pour venir passer son véhicule au contrôle technique. La période de mars à juin est déjà en générale chargée. Avec la fermeture, on a de plus en plus de demandes. Nos stations, chacune à leur façon, adaptent les plannings pour prévoir des plages horaires. A Liège, le mardi soir est une soirée réservée aux véhicules d'occasion. On en fait passer une soixantaine. Le but est d'apporter une vraie offre parce que la demande est très importante."

A Wandre, dans la province de Liège, le centre en charge du contrôle technique ouvre jusque 19h en semaine.