Les centres pourront-ils faire face aux demandes de test pour partir en vacances? "Un défi logistique", estime la ministre Christie Morreale

Lors du dernier comité de concertation, les autorités ont fixé les règles pour des voyages "libres et sûrs" dans l'Union européenne avec l'aide du certificat européen Covid attendu pour le 1er juillet.

Les conditions pour obtenir ce certificat sont: une vaccination complète, un test PCR négatif de moins de 72h ou un certificat de rétablissement. Deux tests PCR seront offerts aux enfants de 6 à 17 ans compris, ainsi qu'aux adultes n'ayant pas encore eu l'opportunité de se faire vacciner complètement. Cette gratuité sera valable pendant les mois de juillet, août et septembre. Les départs en vacances risquent dont d'augmenter considérablement la demande de testing dans notre pays.

Christie Morreale était au micro de Fabrice Grosfilley ce lundi sur Bel RTL. La ministre wallonne de la santé est revenue sur les capacités de testing à l'approche de l'été.

"Le fait qu'il y ait une plateforme fédérale bis qui permet de pouvoir vacciner en Belgique plus de 40.000 personnes en plus des testings qui sont déjà desservis par les laboratoires privés permet de compléter et d'avoir un testing important (...) On doit pouvoir faire un test PCR avant le départ. Ça veut dire que les laboratoires vont devoir travailler pour s'assurer de relever le défi de rendre des résultats dans les moins de 24h. C'est un défi logistique auquel ils ont déjà été confrontés ces derniers mois. Ils s'y préparent pour cet été avec un pic de départ en vacances", a-t-elle indiqué. Avant de rappeler que, selon elle, "la meilleure manière de pouvoir partir en vacances est d'être totalement protégé".

Bientôt au tour des 16-17 ans

Après avis de la task force vaccination, les ministres de la Santé ont décidé d'ouvrir la vaccination contre le coronavirus aux 16-17 ans. Actuellement, seul le vaccin de Pfizer/BioNTech est homologué pour la vaccination des 16 et 17 ans.

En Wallonie, toutes les personnes de plus de 18 ans sont désormais invitées à se faire vacciner. Près de 2,5 millions ont été appelés cette semaine. "Dans la foulée, on va envoyer des invitations aux 16-17 ans qui ont des comorbidités d'abord, et ensuite par année de naissance", a précisé Christie Morreale. Entre juillet et septembre, les jeunes de 16-17 ans devraient donc recevoir leur invitation.

En vertu de la loi relative aux droits des patients, la vaccination des jeunes de 16 et 17 ans ne nécessite pas le consentement des parents ou du tuteur. Cependant, la vaccination contre le virus reste volontaire.