Les chantiers sur les routes wallonnes sont nombreux cet été: voici les zones à éviter

Les Chantiers sur les autoroutes Wallonne été 2019. Le début des grandes vacances ne signifient pas la paix sur la route. Au contraire, sur les autoroutes on profite de l'été pour donner un coup d'accélérateur à plusieurs chantiers. Mais où exactement ? Les gros chantiers de l'été seront nombreux, il y en aura une douzaine en Wallonie.

100.000 véhicules par jour. C’est le chantier le plus fréquenté de Wallonie. Il doit permettre la mise à 4 voies de l’échangeur de Loncin (Ans). Débuté en Mars dernier, il devrait se terminer l’été prochain. Les Liégeois le connaissent bien car il occasionne un surplus de trafic en ville. Mais il ne traîne pas, car les ouvriers travailleront même durant ces vacances. "On veut que ce chantier se termine assez vite. C'est prévu jusque l'été 2020. C'est un chantier colossal car on ajoute une bande dans les deux sens." Elodie Christophe, porte-parole de la Sofico, explique "C'est un chantier sur lequel on va continuer de travailler cet été. Il y aura sans doute un peu moins d'hommes sur le chantier.

Patience de mise

Un autre tout aussi dérangeant est celui d'Obourg, à Mons. De nombreux vacanciers qui partent en direction de la France risquent de tomber dessus. Lui aussi restera ouvert tout l’été. "Sur ce chantier entre Obourg et Jemappes, toute la circulation est basculée sur les voies vers Namur. On a terminé la phase de démolition. On est passé à la reconstruction, notamment sur le tronçon entre Obourg et Nimy. On réalise des opérations de ferraillage et de coulage de bouton."

La réfection du pont de Pommeroeul est certainement le chantier plus impressionnant. Le pont est entièrement désamianté et reconstruit. Sur l’ensemble de la Wallonie, les chantiers sont encore très nombreux cette année. La Sofico en a une douzaine ouvert durant tout l’été qui forceront parfois à user de patience alors qu’on quitte à peine le domicile pour les vacances.