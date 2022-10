Les cimetières wallons deviennent de plus en plus verts: "Ils sont beaucoup plus apaisants"

Les cimetières vont accueillir de nombreux visiteurs ce mardi, jour de Toussaint. Certains seront agréablement surpris d'y trouver un lieu bien plus vert qu'auparavant.

Le cimetière de Beauvechain, dans le Brabant Wallon, a changé d'aspect, en quelques années. Celui-ci est pionnier dans la végétalisation et le remplacement des graviers des allées par des pelouses. "Il n'y avait pas de plantes et maintenant, d'un point de vue gestion et facilité, on est passés à du zéro phyto. C'est de l'enherbement à 100% partout, sauf sur les sépultures", nous montre Vincent Bulteau conseiller en environnement à Beauvechain.

L'interdiction d'usage des pesticides dans l'espace public s'applique aussi aux 3500 cimetières wallons. Elle impose aux gestionnaires communaux de mettre en place des solutions techniques nouvelles pour entretenir ces lieux particuliers. "Au niveau de son aspect, de son entretien et des techniques qu'on y développe, le cimetière est en constante évolution", précise Xavier Deflorenne, responsable de la cellule Cimetières à la Région Wallonne. Réintroduire de la nature dans les cimetières en végétalisant les surfaces, c'est l'option que suivent de plus en plus de communes.

Outre les aspects pratiques de la gestion écologique des cimetières, cette solution améliore le cadre de vie général. "On rentre ici dans un cimetière qui est vert, on a plus l'habitude de cette dimension-là. Ce sont des cimetières qui sont beaucoup plus apaisants", justifie Xavier Deflorenne. Une évolution appréciée par les visiteurs: "C'est bon pour la planète, on est dans la verdure, il est bien entretenu, il y a de belles haies", se réjouit Katia.

Pour en arriver là cependant, il faut du temps: "Leur seule difficulté, c'est que pour cette végétalisation se mette en place, il faut attendre trois ans, à peu près. Pendant cette période, la population a une impression d'abandon du cimetière, du non-entretien de la végétation", indique Xavier Deflorenne.

Entretenir un cimetière aux allées en gravier prend énormément de temps. Les fossoyeurs doivent soit arracher les herbes à la main, soit les brûler. Le gazon les épargne de ce travail : un coup de tondeuse et c'est fini. Là où deux hommes pouvaient prendre deux jours pour arracher les mauvaises herbes dans un cimetière, un seul homme et une tondeuse suffisent.