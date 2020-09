Les classes reprennent vie dans les écoles: "Je suis content de revoir mes amis, faire des calculs"

La cloche a sonné dans les écoles. La vie reprend dans des salles de classes à nouveau remplies. Une rentrée spéciale en maternelle, en primaire et pour les plus jeunes du secondaire que Bel RTL vous fait vivre en direct sur ses ondes. À l'école communale de Hamois en province de Namur où s'est rendue notre journaliste Fanny Dehaye, 12 professeurs font leur rentrée dans des conditions un peu particulières.

Élodie fait sa première rentrée en tant que titulaire de classe, "le stress commence à monter tout doucement", confiait-elle à une demie heure de l'arrivée des enfants. "Maintenant, je suis contente de retrouver les élèves. Certains ne sont pas rentrés au mois de juin donc ça va être l'occasion pour eux de reprendre contact. J'espère que la journée va bien se dérouler, il faut toujours faire attention aux règles sanitaires". Pour autant, Élodie ne se dit pas tracassée par ces contraintes : "Ça s'est bien déroulé au mois de juin donc je pense qu'il faut continuer, les enfants ont pris l'habitude de se laver les mains, de prendre un mouchoir dans leur coude, d'éternuer dans leur coude... Je pense que les règles sont bien mises en classe".

"Je suis content, je vais revoir mes amis et faire des calculs"

À Morlanwelz, notre journaliste Emma Gouaille a suivi la famille Paci et ses trois enfants depuis leur réveil. Tout est à nouveau minuté, on reste motivé et très organisé chez les Paci. L'arrivée était prévue à l'école de Seneffe à 8 heures 15, pas de temps à perdre pour la maman Amandine : "Aujourd'hui, on va partir vers 7 heures 30 pour déposer Gabriel à la crèche. Ensuite, on se mettra en route vers Seneffe pour déposer les grands à l'école". Cette année la rentrée a un goût différent : "Un petit pincement au cœur, c'est pas comme les autres années où il y a le petit-déjeuner, le temps de les accompagner jusqu'au rang et vers une nouvelle année", admet Amandine. Pas de grand bouleversement pour son fils Ethan, il reste pressé d'y retourner, comme chaque année : "Je suis content. Je vais revoir mes amis, faire des calculs, lire".



Le petit frère Nathan ressent lui un petit peu plus d'appréhension mais à n'en pas douter, à la fin de la journée tous les enfants seront tous contents de raconter leur journée à leurs parents.