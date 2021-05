Les clients de retour dans les agences de voyage: "La 1ère question que nous avons c'est 'si je me rends dans tel pays dois-je faire une quarantaine ?'"

Anne-Sophie Snyers, secrétaire générale de l'Union professionnelle des Agences de Voyages, était en duplex pour le RTLINFO 13H. Elle répondait aux questions de notre journaliste Oliviers Schoonejans.

Les clients sont-ils de retour dans les agences pour réserver leurs vacances pour cet été ?

Les clients sont effectivement de retour. On n'a jamais vraiment arrêté de travailler. Ça fait quinze mois qu'on est ouvert pour renseigner les clients et pour les aider à trouver des nouvelles destinations ou trouver des solutions à leurs problèmes. Les agences rouvrent petit-à-petit pour autant que leur structure de coûts leur permette. Parce qu'une agence gagne sa vie quand le client revient. Donc, vous savez, depuis quinze mois, on n'a pas beaucoup voyagé mais on les encourage à le faire effectivement. Et on peut dire qu'elles reprennent un peu de couleur.



Et que répondez-vous justement aux inquiétudes des clients concernant une éventuelle annulation, une quarantaine obligatoire, des zones qui changent, des règles qui changent... ?



Alors c'est très compliqué. Le métier d'agent de voyages aujourd'hui n'a jamais eu autant d'importance parce qu'on est là pour rassurer et pour conseiller le client. La première question que nous avons c'est 'si je me rends dans tel pays dois-je faire une quarantaine ?' Ce sont toutes les questions que nous posons à notre gouvernement belge mais pour lequel nous attendons aussi des réponses par rapport à la décision qui sera prise par l'Europe. Donc logiquement on devrait ne plus subir de quarantaine lorsqu'on a ce certificat vert. On a aussi beaucoup de questions par rapport au certificat de vaccination qui est disponible maintenant mais qui n'est pas toujours très clair à voir, qui n'est pas toujours accepté dans certaines destinations. Donc il y a encore tous ces détails qui sont importants à mettre en place avant que le voyage puisse vraiment avoir lieu.