Les coiffeurs donnent des conseils à l’approche des fêtes: "Qu'ils arrêtent tous! Tout de suite!"

Les fêtes sont aussi l’occasion de se relooker ou de changer de coupes de cheveux. Problème : cette années les salons sont fermés. Certains coiffeurs donnent donc des conseils en vidéo. Mais certains citoyens tentent aussi eux-mêmes les coupes et colorations improvisées à domicile, faisant parfois de véritables catastrophes.

Des coupes de cheveux ratées ou des colorations faites maison. Jérémy montre des photos de catastrophes capillaires. Il avait déjà sauvé plusieurs clients à la fin du premier confinement. "Eviter de couper les cheveux à ses enfants. Parce que c’est amusant, ça fait un rigoler, mais les résultats sont catastrophiques. C’est clair, les cheveux repoussent, mais c’est quand même mieux d’éviter pour être le moins ridicule possible."

Même s’ils sont à l’arrêt depuis plus de deux mois, les coiffeurs restent sollicités pour des conseils. C’est le cas de Coralie. Sur les réseaux sociaux, elle réalise des tutoriels depuis son salon, une façon de rester en activité et de garder le contact avec ses clients. "Ce sont des petits trucs et astuces. J’explique comment faire une petite tresse, coiffer sa mèche quand elle vous embête. Toutes des choses faciles à faire."

Mais que faire pour les coupes et les colorations? "Le seul conseil que je peux donner, c’est qu’ils arrêtent tous! Tout de suite, réclame Jérémy. S’ils veulent bien vous attendre, on a besoin d’eux. Ils ont besoin de nous, ce serait bien qu’ils nous attendent."

En attendant, Jérémy continue lui aussi de patienter. Il n’espère qu’une seule chose.

