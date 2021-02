Les coiffeurs et esthéticiennes pourront-ils rouvrir le 13 février? Politiques et experts sont divisés

Les coiffeurs, esthéticiennes et tatoueurs pourront-ils reprendre leurs activités le 13 février, comme évoqué lors du précédent comité de concertation ? Politiques et experts ne parlent pas d'une même voix. Du côté politique, il semble y avoir une certaine unanimité, en tout cas côté francophone. Tant du côté du PS et d'Ecolo que du côté du MR, la tendance serait plutôt à la réouverture.

Le ministre fédéral des indépendants et des PME, le réformateur David Clarinval, plaide en ce sens depuis quelques jours. Encore sur Bel RTL, cette semaine, il affirmait qu'au niveau des chiffres, la tendance était positive (revoir l'interview en intégralité). C'était justement la condition fixée par le premier ministre Alexander de Croo, lors du dernier Comité de concertation le 22 janvier.

Les experts, de leur côté, auraient rendu un avis négatif. C'est en tout cas ce qu'avancent nos confrères de La Libre et la DH ce matin. Ces experts ont remis un rapport hier soir aux autorités, qui pourrait évidemment peser dans la décision finale demain.