Les commandes en ligne des grandes surfaces explosent: Colruyt ne livre temporairement plus, d'autres allongent les délais

Sur son site internet dédié à la préparation des commandes Collect&Go, Colruyt explique que les nouvelles réservations ne sont plus possible jusqu'à samedi. Une décision prise à la suite de la très forte hausses des demandes, depuis l'instauration des mesures restrictives mises en place pour limiter la propagation du coronavirus.

Depuis jeudi soir et la déclaration de la Première ministre Sophie Wilmès, les grandes enseignes doivent faire face à un afflux de clients. Les magasins d'alimentation ne font pourtant l'objet d'aucune interdiction d'ouverture, ni durant la semaine, ni durant le week-end.

Des délais allongés

Chez Carrefour, on constate également une très forte hausse de fréquentation du site de ventes en ligne. Les commandes sont doublées, et les délais allongés, nous explique la porte-parole. Là, où d'ordinaire les colis sont livrés en deux, trois jours. Il faut désormais compter une semaine. Mais pas question d'interrompre le service, nous dit-on. "C'est important d'aider les gens qui ne souhaitent pas se rendre dans les magasins, on pense notamment aux personnes âgées ou au personnes à mobilité réduite. C'est aussi notre responsabilité civile de tout mettre en oeuvre pour assurer ce service", déclare la porte-parole.

Même attitude chez Delhaize, l'enseigne n'a pas l'intention de fermer ses services de collecte et de livraison de courses, même si elle atteint presque sa capacité maximale. "Depuis deux semaines, il y a une augmentation de 40 à 50% des commandes et depuis jeudi passé, les volumes ont doublé", détaille Roel Dekelver, le porte-parole de Delhaize. Les réservations sont toujours possible mais il faudra être patient. Ici aussi les délais sont plus longs : ils passent à deux à trois jours, à une semaine dépendant de l'endroit de la commande. En temps "normal", les achats en ligne sont disponibles à la collecte dès le lendemain.

Et le papier toilette ?

En ce qui concerne les magasins physiques, Carrefour précise qu'il n'y a aucun article en rupture de stock, à part le gel désinfectant. La situation est la même dans les magasins Delhaize.

Des images de bagarres pour acheter le dernier paquet de papier toilette tournent sur les réseaux sociaux. Et des clients ont trouvé les rayons concernés "dévalisés" dans certains magasins... Pour Carrefour, cela relève du "buzz". Depuis quelques jours, il y a plus de clients et ils achètent plus. Quand parfois un produit manque en rayon, il ne s'agit pas d'une rupture de stock. "Tout part tellement vite, que nos employés n'ont pas le temps de réapprovisionner les rayons" , explique la porte-parole. Le groupe note un bond de 60 à 70 % des achats, jeudi et vendredi dernier. Chez Delhaize, les volumes ont presque doublé pour ces deux journées.

