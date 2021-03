Les commerçants se préparent à s'adapter à la prise de rendez-vous: "Le client est quand même un peu plus stressé"

La situation sera bien différente d’une part et d’autre d’un magasin de Chênée, en région liégeoise, dès samedi. D’un côté, la quincaillerie de Jacques Gillon restera ouverte. Mais dans l’autre partie du magasin, dédiée aux arts de la table, Martine Gillon, l'épouse de Jacques, devra travailler sur rendez-vous ou avec le système du "click&collect" (voir tous les détails dans cet article).

Les rendez-vous seront pris par téléphone ou par Facebook. La gérante pourra accueillir maximum 5 clients vu la superficie du magasin. "Le client est quand même un peu plus stressé parce que s’il y a un autre rendez-vous avant ou après, il faudra bien sortir après la demi-heure, même si le client aime bien regarder deux ou trois choses et prendre son aise pour regarder une assiette", explique-t-elle à notre équipe.

Ces complications, certains clients les anticipent déjà : "J’ai ces deux jours-ci pour faire les courses non-essentielles, et donc j’en profite pour éviter de devoir être contrainte à certaines plages horaires qui peut être ne vont pas me convenir", confie une dame.

"On ne va pas dire que c’est rentable, mais on veut garantir un service à nos clients"

Les grandes enseignes s’organisent également : certaines ont déjà adapté leur site internet, où les réservations sont ouvertes. Pour l’enseigne Mediamarkt, également présente aux Pays-Bas, il a suffi d’adapter le système déjà mis en place pour le marché néerlandais depuis plusieurs semaines : "Ça se passe bien, oui, on ne va pas dire que c’est rentable, mais on veut garantir un service à nos clients. Il y a des clients qui ont besoin de service après-vente, et des clients qui veulent aussi avoir des conseils pour un achat important", explique Janick de Saedeleer, la porte-parole.

"Les 50 clients, ils vont être perdus dans le magasin"

Concernant les 50 clients maximum en même temps, cette dernière ironise : "Sur une surface comme celle notre magasin de la Rue Neuve qui fait 6000 mètres carrés, 50 clients, ils vont être perdus dans le magasin, il va falloir les trouver".

Certaines enseignes ont même prévu de mettre à l’entrée de leur magasin un employé avec une tablette pour encoder un rendez-vous. Le visiteur pourrait alors entrer immédiatement, s’il y a de la place.