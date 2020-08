Le ton se durcit sur la côte belge: des restrictions mises en place par plusieurs communes

Plusieurs villes de la côte belge ont annoncé dimanche l'interdiction des "touristes d'une journée" pendant la vague de chaleur après des incidents causés par le non-respect des mesures contre la pandémie.

L'accès aux communes côtières de Bredene et du Coq est limité dimanche. Seuls les habitants, les personnes possédant une résidence secondaire et ceux qui doivent absolument s'y rendre sont toujours admis, indiquent dimanche les bourgmestres des deux localités, Steve Vandenberghe (sp.a) en Wilfried Vandaele (N-VA).



Les communes de Blankenberge et de Knokke-Heist ont décidé d'interdire les touristes d'un jour ce dimanche, à la suite d'une bagarre survenue samedi à Blankenberge. Après une réunion de crise, les communes de Bredene et du Coq ont décidé de fermer également leurs voies d'accès.

Dès 14h00, les routes menant aux stations balnéaires du Coq, de Wenduine et de Bredene ont été fermées. "Il y avait encore de la place sur les plages, mais comme la marée monte entre 16h00 et 18h00, la plage devient plus petite et les gens se rapprochent. Nous voulons éviter des situations comme à Blankenberge, où des personnes ne veulent pas quitter la plage lorsqu'on leur demande", a déclaré le bourgmestre du Coq Wilfried Vandaele. Sur l'autoroute E34 en direction de Knokke, la protection civile a été sollicitée pour assurer la distribution d'eau, en raison des fortes chaleurs. Des files se sont en effet formées à hauteur des points de contrôle.

Ostende ne veut pas accueillir plus de 10.000 touristes d'un jour ce dimanche

La gare d'Ostende restera ouverte mais le nombre de personnes arrivant en train sera strictement surveillé, indique dimanche le bourgmestre Bart Tommelein (Open Vld). L'intention est de limiter à 10.000 le nombre de touristes d'un jour qui rejoignent la Côte via le réseau ferroviaire.



Dans un premier temps, la cellule de sécurité de la ville d'Ostende avait décidé de fermer la gare à partir de 11 heures, avant de revenir sur sa décision étant donné que celles de Blankenberge et Knokke restent accessibles. Samedi soir, le bourgmestre avait appelé la SNCB à annuler tous les trains supplémentaires à destination d'Ostende et à limiter la capacité des autres. La compagnie ferroviaire lui a assuré que les trains vers Ostende se limiteront à une occupation de 80%, ajoute-t-il. A l'aide d'experts dans le domaine du contrôle des foules ("crowd control"), les autorités communales comptent également surveiller le nombre de personnes arrivant à Ostende en train. L'intention est de ne pas dépasser les 10.000 touristes d'un jour. Un système d'enregistrement est par ailleurs toujours en place pour les trois plages les plus fréquentées.

Knokke interdit les touristes d'un jour "jusqu'à nouvel ordre"

La commune côtière de Knokke-Heist a décidé de ne plus autoriser les touristes d'un jour sur son territoire jusqu'à nouvel ordre, indique-t-elle dans un communiqué transmis dans la nuit de samedi à dimanche. Des contrôles seront mis en place dès dimanche ce qui "entraînera inévitablement des embouteillages", prévient la commune.



Quiconque souhaite se rendre dans la commune de Knokke-Heist devra avoir une preuve pour justifier son voyage. La décision a été prise à la suite de "dizaines d'incidents, aussi bien la journée que pendant la nuit" ces derniers jours. Le conseil communal s'est dès lors "senti obligé de prendre des mesures drastiques. Pour garantir la sécurité publique, les touristes d'un jour ne pourront plus se rendre" dans la station balnéaire.

L'accès à la commune sera limité "jusqu'à nouvel ordre" aux résidents, aux propriétaires d'une seconde résidence, aux touristes de plusieurs jours et aux employés d'entreprises et organisations basées à Knokke-Heist. La commune prévient que des contrôles stricts seront instaurés dès dimanche, ce qui entraînera des embouteillages. "Tous les véhicules seront contrôlés. Quiconque n'a pas de raison valable d'être à Knokke devra faire demi-tour immédiatement."

Le communiqué insiste que chaque passager devra être en mesure de justifier son voyage, que ce soit parce qu'il habite dans la commune, qu'il y séjourne au moins une nuit ou qu'il y travaille. Il devra prouver ses dires au moyen par exemple d'une carte d'identité, une réservation d'hôtel, un abonnement à un parking, une attestation d'emploi...

Les Belges se sont rués vers la Côte samedi, à la recherche de fraîcheur alors que les températures dépassaient les 35°C. Blankenberge a annoncé dans la soirée que les touristes d'un jour seraient interdits sur le territoire pour la journée de dimanche, à la suite d'une bagarre générale qui a éclaté samedi. La commune d'Ostende a de son côté réitéré son appel à la SNCB de ne plus déployer de trains supplémentaires vers le littoral.