Les communes pourront bientôt imposer des "zones de rencontre" (20 km/h) sans faire d'aménagement

Valérie De Bue, ministre wallonne de la sécurité routière (entre autres), était l'invitée de BEL RTL ce jeudi matin.

Elle a évoqué les zones de rencontre, qui à partir du 1er septembre, pourront être imposées par les bourgmestres sans travaux spécifiques.

"Pendant le confinement, il y a eu des changements en matière de mobilité. Et la sécurité routière joue un rôle. J'ai voulu faciliter le rôle des communes en modifiant certaines règles, notamment au niveau des zones de rencontres (zone 20 et zone 30), pour le partage de la route. Nous n'imposons plus systématiquement des aménagements lourds, qui sont coûteux et prennent beaucoup de temps".

D'après Valérie De Bue, l'ensemble des communes ont été averties.

Dans une zone de rencontre à 20 km/h, les piétons peuvent circuler sur toute la largeur de la voie publique, et non plus seulement sur les trottoirs. La circulation des véhicules automobiles y est autorisée, à une vitesse maximale de 20 km/h, afin de respecter la priorité des piétons et la sécurité des cyclistes.