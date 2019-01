Les conditions météo provoquent des retards sur le rail: "Mon train supprimé alors que je commence à 7h30"

"Coincés dans un train depuis 6h50 à hauteur de Leuven. La SNCB est surprise par les conditions météo!", indique l’un de nos alerteurs via le bouton Alertez-nous. "Et c’est le bordel à la SNCB. Mon train supprimé alors que je commence à 7h30. Je n’ai toujours pas quitté Bruxelles", écrivait l’un des internautes à 8 heures. Les conditions climatiques de ce vendredi matin ont provoqué quelques perturbations sur le rail. Tout d’abord entre Louvain et Liège-Guillemins. Le trafic a été perturbé et jusqu’à 20 minutes de retard ont été constaté. Des trains ont également été supprimé.

Sur la ligne Ottignies - Bruxelles-Midi, la circulation se faisait sur une seule voie entre Hoeilaart et Etterbeek engendrant des perturbations voire des suppressions de trains pour les usagers.

Par ailleurs, la SNCB invite ses usagers à suivre la situation sur son application ou via son site internet.