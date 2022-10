Les conditions des crédits-temps changent: voici ce qu'a décidé le gouvernement

C'est l'une des décisions très critiquée annoncée hier par le gouvernement fédéral : la limitation du crédit-temps. Il s'agit du système permettant de suspendre temporairement sa carrière sans devoir mettre fin à son contrat de travail.

Désormais, la possibilité de prendre un crédit-temps à temps plein pour les enfants sera limitée. Le congé parental devra débuter avant les 5 ans de l’enfant (au lieu de 8 actuellement). Les 51 mois autrefois octroyés passeront à 48 mois : autrement dit, les parents perdront 3 mois.

Pour la Ligue des Familles, le message envoyé hier par le gouvernement est catastrophique pour les parents et les ménages : "C'est un énorme recul des droits pour les parents et pour les familles et ça envoie un terrible signal selon lequel les familles n'ont pas de difficultés à concilier leur vie privée et leur vie professionnelle", regrette son directeur général, Christophe Cocu.

Cette mesure va, selon la Ligue des Familles, "à l'encontre de tous les enseignements que les familles ont eu suite à la crise du covid, qui était justement de dire qu'il faut passer du meilleur temps de qualité avec sa famille et continuer de séparer le plus possible la vie familiale et professionnelle", rappelle le directeur général.

Et ce congé, désormais raboté, ne sera pas augmenté, il sera maintenu à 517€ par mois.

"Lors des dernières auditions sur ces questions-là au parlement fédéral, la FEB a estimé qu'il fallait réduire la durée des congés si c'était pour augmenter la rémunération des congés parentaux et des crédits-temps. Ici, le gouvernement va plus loin, ils réduisent la durée des congés sans augmenter le montant de la rémunération et c'est là aussi que le bât blesse" déplore Christophe Cocu

L'objectif du gouvernement, via cette mesure, est d'économiser 32 millions d'euros.