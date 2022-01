Les conseils d'un psychologue pour tenir nos bonnes résolutions: comment les prendre? Où trouver la motivation?

Faut-il prendre des bonnes résolutions en début d'année? Est-ce la bonne méthode? Comment bien les formuler? Comment s'y tenir? Pour répondre à ces questions, David Vandenbosch, psychologue, était invité sur le plateau de RTL INFO ce midi.

Prendre des bonnes résolutions dès le 1er janvier, bonne ou mauvaise idée?

En début d'année, pas nécessairement. C'est la tradition pour beaucoup de gens, le 1er janvier c'est une bonne date pour prendre des résolutions. Mais c'est intéressant de les prendre aussi tout le reste de l'année. C'est une bonne occasion de faire le point sur soi-même, de ralentir un peu, de se demander ce qui est important dans notre vie et ce qu'on aimerait changer.

Pourquoi pas le 1er janvier mais pourquoi pas une autre date? C'est rare que dans mes patients j'entende que leur vie a changé le 1er janvier, c'est plutôt le 24 mars ou une autre date moins marquée mais qui a été prise comme date lambda de décision. Mais pourquoi pas, c'est en tout cas l'occasion de tenter l'expérience de changer des choses dans sa vie.

Faut-il viser haut ou avoir des objectifs que l'on sait que l'on pourra atteindre?

C'est bien de limiter ses objectifs: si on en a une dizaine, en prendre 3 c'est déjà bien. Commencer par un objectif qui est réalisable dès le lendemain de la prise de décision, donc un objectif facile, atteignable, que l'on peut faire le 1er si l'on prend la décision le 31 par exemple. Puis ensuite faire les autres au fur-et-à-mesure.

Puis, ça peut paraître bizarre mais ça se travaille, on peut faire le point sur ses bonnes résolutions parce que souvent au bout de 3-4 jours ça s'étiole, et on oublie les bonnes résolutions, on se fait embarquer dans la vie active. Donc mettre des petits rappels, ou des moments où on va pouvoir y repenser, voir où on en est. Il faut rendre ça plus routinier, c'est très intéressant.

Important d'avoir ce regain d'enthousiasme ?

Oui c'est important, intéressant, agréable et souvent ça se fait en groupe ou en famille. L'enthousiasme est à son comble et est à double tranchant: au moment-même, on se sent d'aplomb. Puis ensuite on prend rendez-vous à la salle de sport par exemple, mais au moment d'aller au sport, on y va 2-3 fois puis ça s'étiole. L'enthousiasme va en même temps permettre de se lancer mais aussi gommer les obstacles éventuels (froid, pluie, etc).

Comment est-ce qu'on réenclenche la machine?

Ce qui serait intéressant aussi c'est de ne pas prendre des résolutions "embêtantes" comme commencer le sport, arrêter de boire, arrêter de fumer, etc. On peut aussi mettre des choses agréables, des plaisirs, pour trouver de la motivation là-dedans. Les résolutions doivent aussi être réalistes.

Par exemple par rapport au sport, choisir un sport qu'on aime bien ou qui nous déplait pas trop. Si c'est arrêter de fumer, c'est pas fixer quelque chose dans le sens 'arrêter' mais plutôt, 'si j'arrête de fumer, qu'est-ce que cela va m'apporter?', plus de vacances, d'argents, etc.

C'est bien de fixer des objectifs en termes plus positifs et motivants.