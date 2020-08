Le secteur du tourisme wallon dresse le bilan de cet été. Celui-ci est bon. Les taux d’occupation des hôtels et campings ont été stables par rapport à 2019. Le fait marquant de cet été est que 81% des touristes qui ont séjourné en Wallonie viennent de Belgique. C’est 20% de plus que l’année passée.

Le coronavirus a poussé de nombreux Belges à revoir leurs projets de vacances durant les mois de juillet et août. Au final, le bilan du secteur du tourisme en Wallonie est plutôt bon. Au domaine de Chevetogne, en province de Namur, l’été a été un succès.

"C’est un été très particulier, explique Vinciane Ferrière, directrice financière du domaine. Chaque CNS (conseil national de sécurité) apportait son lot de mesures, de bonnes ou de mauvaises nouvelles. Nous avons dû à de nombreuses reprises nous adapter, mais globalement tout s’est très bien passé."

Le nombre de Belges venus en vacances en Wallonie augmente de 20% en un an, c’est ce que révèle les chiffres globalement pour la Wallonie. Au domaine de Chevetogne, l’observation la plus importante est surtout le nombre de novices. "On a vu une augmentation du nombre de personnes présentes dans le parc et surtout, beaucoup venaient pour la première fois. Nous avions mis en place des équipes de stewards pour expliquer les modalités particulières de fonctionnement pour cet été, mais ils ont dû expliquer le fonctionnement du parc tout court à des visiteurs venant pour la première fois qui étaient très nombreux cette année."