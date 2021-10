Les contaminations Covid en hausse en Belgique: vers un élargissement du port du masque?

Le Premier ministre Alexander de Croo (Open Vld) convoque un comité ministériel restreint ("kern") lundi afin de se pencher sur la situation sanitaire du pays. C'est ce qu'a indiqué son porte-parle dimanche à Belga. Il sera notamment question d'étendre le port du masque dans les espaces intérieurs.



Selon le Premier ministre, il est clair que les chiffres actuels du coronavirus ne permettent pas encore de sortir progressivement de la phase fédérale. Alexander De Croo veut se concentrer sur "la vigilance et la prudence". C'est pourquoi, lundi, le kern discutera, sur la base des avis scientifiques du Commissariat Covid-19 et du groupe d'experts GEMS, entre autres, d'une base fédérale plus large comprenant une obligation étendue du port du masque à l'intérieur. Le Premier ministre souligne qu'il n'est pas question de fermeture de secteurs. Comme dans d'autres pays européens, le nombre de contaminations au coronavirus augmente à nouveau en Belgique.

Vigilance accrue

"La grande différence par rapport aux vagues de contaminations précédentes, c'est qu'aujourd'hui plus de 8,5 millions de personnes dans notre pays sont entièrement vaccinées. Et les personnes vaccinées sont moins susceptibles d'être infectées, moins sujettes à des complications graves et doivent beaucoup moins souvent être hospitalisées", selon le cabinet du Premier ministre.

L'augmentation des courbes signifie toutefois une vigilance accrue au cours des prochaines semaines et des prochains mois, ajoute-t-on. "D'autant plus que les gens recommencent à avoir plus de contacts, que la météo est moins clémente et que les gens passent plus de temps à l'intérieur."