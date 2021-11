Les contaminations et les hospitalisations poursuivent leur hausse: "Un autre scénario que durant la 3e vague"

Entre le 27 octobre et le 2 novembre, une moyenne de 7.208 personnes ont été contaminées chaque jour par le Covid-19, selon les chiffres de l'Institut de santé publique Sciensano publiés samedi. Il s'agit d'une hausse de 10% par rapport à la semaine précédente.



Entre le 30 octobre et le 5 novembre, 170,3 admissions quotidiennes à l'hôpital de patients atteints du coronavirus ont également été enregistrées, en augmentation de 24% par rapport à la période de référence précédente.

Les contaminations et les hospitalisations poursuivent donc leur hausse. Cette augmentation constante doit-elle nous alerter, malgré l'important taux de vaccination en Belgique?

Sur le plateau de nos confrères de VTM, le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke s'est dit préoccupé par l'évolution de l'épidémie. "Je suis très inquiet. Le virus se propage beaucoup. On est à environ 7.000 contaminations par jour, c'est plus que trop", a-t-il déclaré.

Les chiffres augmentent, mais regardons l'évolution des chiffres depuis le 15 février dernier. Que ce soit pour la courbe qui représente le nombre de contaminations, celle des hospitalisations et enfin celle des décès, la tendance est la même. Elles grimpent et se rapprochent du niveau de la troisième vague en avril dernier. Mais si les chiffres se rejoignent, la situation actuelle n'est plus tout à fait comparable.





"Nous sommes dans un autre scénario. On est dans une vague de contamination avec une répercussion sur les hospitalisations et les soins intensifs, mais moins importante qu'antérieurement bien sûr, grâce à la protection vaccinale de la population", explique Yves Coppieters, épidémiologiste et professeur de santé publique à l'ULB.

En effet, le niveau de la courbe des soins intensifs reste encore nettement inférieure à celui d'avril avec un total de 384 personnes en soins intensifs, contre près de 1000 en avril 2020. Mais, il n'y a pas de quoi se réjouir.

"On est face à un variant beaucoup plus contaminant et ça c'est vraiment le paradoxe alors qu'on a bien avancé dans la vaccination et que la vaccination reste une arme tout à fait efficace sur les formes graves mais aussi pour diminuer les transmissions. Malheureusement, ce variant delta a déséquilibré un peu les choses", ajoute Yves Coppieters.

Les épidémiologistes craignent aussi le grand retour de la grippe avec ses formes sévères dont le public cible est le même que celui du coronavirus.