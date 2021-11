Les contrôles du port du masque et du Covid Safe Ticket renforcés en province de Luxembourg

La Conférence des bourgmestres de la province de Luxembourg a pris la décision mardi, en accord avec les services de police, de renforcer les contrôles liés au port du masque dans les endroits où celui-ci est imposé, des dispositifs de vérification du Covid Safe Ticket, du respect des règles relatives à l'aération des locaux et du respect des règles horeca en extérieur et lors des événements, annonce le cabinet du gouverneur dans un communiqué.



En province de Luxembourg, le taux d'incidence des contaminations a franchi ces 14 derniers jours la barre des 1.000 pour 100.000 habitants (1.012), selon les chiffres communiqués par Sciensano. Cinq autres provinces connaissent également cette situation (celles de Liège, Flandre occidentale, du Brabant wallon, d'Anvers et du Limbourg). "L'augmentation cumulée du taux d'incidence et du taux de positivité indique une très forte circulation du virus durant les 14 derniers jours, entraînant une augmentation préoccupante des hospitalisations, y compris en soins intensifs", souligne la conférence de bourgmestre.

Outre les contrôles, les bourgmestres ont décidé de renforcer les exigences relatives aux événements, et en particulier le respect de la distanciation sociale entre groupes, la capacité des organisateurs à faire respecter le port du masque et/ou le CST ainsi que la capacité des organisateurs à faire respecter les règles en vigueur dans l'horeca.