Les couples vivent mal le confinement: voici les conseils d’une pro pour se reconnecter

Marie Tapernoux est docteur en psychologie, sexologue et thérapeute de couple. Elle était l’invitée du RTL INFO Bienvenue ce vendredi.

Son état des lieux sur les mesures anti-Covid est implacable : "Ça commence à devenir de plus en plus difficile. Au début, ça a permis à beaucoup de couples de pouvoir se retrouver, de créer des moments de qualité qui manquaient. Et maintenant on se rend compte que les couples sont de plus en plus usés par le contexte, par le fait de ne pas avoir de soupape extérieure. Il y en a beaucoup qui travaillent tous les deux non-stop à la maison. Il n’y a plus d’espace et il n’y a plus de manque aujourd’hui."

Premier moyen de se retrouver : se fixer "rendez-vous" une fois par semaine

"Il faut vraiment être créatif et miser sur la qualité des moments qu’on va avoir à deux. Puisqu’on a une quantité de moments, ceux de qualité vont vraiment être bénéfiques et permettre aux deux partenaires de se reconnecter. Il faut être créatif en invitant l’extérieur à l’intérieur. C’est se faire livrer des repas à la maison, c’est créer des moments un peu « thermes » à la maison, où on va prendre un bain à deux, … où on va pouvoir finalement changer le contexte qui est lui usant et routinier. A mes yeux, c’est au grand minimum une fois par semaine. Surtout pour les couples qui ont des enfants : systématisez les moments pour éviter qu’ils passent à la trappe. Établissez un soir où de semaine en semaine ce sera votre moment et vous êtes sûrs de vous retrouver. Et finalement on fixe un rendez-vous."

En parler aux enfants : c’est un bon exemple de couple sain à leur donner

"Pour ceux qui ont des enfants à la maison, on les met au lit, ou on les prévient que ça va être notre moment pour les ados par exemple. Donc à ce moment-là, il faut les mettre dans l’organisation et les prévenir. Et c‘est aussi un modèle qu’on va leur transmettre, parce que le couple c’est une des bases de la famille. Puisqu’il n’y a plus de couple entretenu, finalement c’est toute la famille qui est impactée. Donc je trouve ça important de pouvoir leur transmettre ce modèle de dire : "Ben voilà, papa et maman prennent un moment pour eux parce que c’est important pour le couple et donc pour vous aussi"."

C’est l’affection qui amène le désir, par l’inverse

"Un moment de qualité va permettre au couple de se sentir plus proche pendant les 2-3 jours qui vont suivre. On va être moins poreux aux frustrations, aux tensions du quotidien. Et donc quand on est reconnectés au niveau affectif, on a plus envie de se retrouver au niveau intime. Beaucoup de personnes ont tendance à dire "si au niveau intime ça se passe mieux alors je serai plus dans l’affection". Et en fait c’est l’inverse."

Faire l’amour, une soupape par rapport à la lourdeur du quotidien

Faire l’amour, "c’est un moment extrêmement bénéfique tant au niveau de la reconnexion qu’il y a entre les partenaires, mais aussi au niveau juste du cocktail hormonal qu’il va provoquer. C’est un moment où ou va pouvoir créer une vraie soupape par rapport à ce quotidien qui devient lourd. Ça permet d’amener de la légèreté."

Autre conseil : prendre du temps pour soi-même 2 fois par semaine

"Mais je dis aussi qu’il faut faire attention de ne pas s’oublier soi. Donc c’est important 2 fois par semaine de pouvoir prendre un moment pour soi. J’entends beaucoup beaucoup de patients me dire qu’avec le télétravail ils ne prennent plus soin d’eux. On ne prend plus le temps de s’habiller correctement, de se faire beau. Même pour soi avant tout. Et donc moi ma première recommandation c’est de dire : reprenez du temps pour vous réinvestir. Sentez-vous à nouveau désirable et vous le serez d’autant plus dans la relation de couple et c’est ça qui permet d’entretenir le désir. Parce que finalement si on se voit tout le temps mais de manière peu qualitative où on est chacun finalement un peu en mode pyjama 24h sur 24, ça n’aide pas à entretenir la relation à l’autre et donc le désir aussi. Donc c’est important de prendre du temps pour soi, important aussi du coup d’éviter de trop rester à l’intérieur. Sortez. Il faut faire du sport. À notre échelle il faut essayer d’être créatif parce qu’on n’a pas le choix. Les salles de fitness aujourd’hui sont fortement impactées. Donc faire des balades régulièrement, il y en a beaucoup qui se sont mis au jogging. Pourquoi pas ? Mais prendre un moment pour vraiment s’entretenir c’est important indirectement pour le couple."

Le couple n’est pas autosuffisant : il faut l’arroser

"Se sentir bien soi-même et s’accorder des moments de qualité à deux, « c’est ça qui permet d’entretenir la relation. La relation c’est vraiment à voir comme une plante à qui on va de temps en temps donner de l’eau, à qui on va donner de l’attention, un peu d’engrais, on va retirer les feuilles mortes… Finalement si on laisse le couple de côté, il n’est pas autosuffisant. Donc c’est vraiment important de pouvoir y faire attention et de pouvoir régulièrement se reconnecter pour maintenir la qualité de la relation."