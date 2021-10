Les CPAS et les huissiers de justice vont pouvoir communiquer plus facilement

La Chambre nationale des huissiers de justice (CNHB) et la Ville d'Anvers ont présenté mardi leur plateforme numérique permettant aux CPAS et huissiers d'échanger sur les situations d'endettement problématiques des citoyens qui s'adressent aux CPAS. Celui d'Anvers a été le premier à adhérer à cette plateforme, qui s'étendra à l'échelle nationale.



Via cette plateforme, les CPAS recevront automatiquement un aperçu des dossiers de recouvrement des huissiers de justice. "Elle offre donc une base fiable pour proposer le trajet de désendettement le plus approprié", souligne dans un communiqué le Centre d'expertise juridique social pour les huissiers de justice. "De nombreuses personnes perdent de vue leur situation financière et risquent de se retrouver dans ce que l'on appelle une spirale de l'endettement. Elles n'informent pas suffisamment leur conseiller en matière de dettes, ce qui signifie qu'elles ne reçoivent pas de conseils appropriés et que les huissiers de justice sont informés trop tard de la situation réelle", explique le communiqué.

L'objectif de la plateforme est double, estime Yves Eyskens, vice-président de la CNHB. "D'une part, elle permet un échange d'informations plus fluide entre les huissiers de justice et les CPAS. D'autre part, elle permet aux huissiers de justice, ainsi qu'aux CPAS, de s'investir activement dans la remédiation de dettes auxquelles tout justiciable peut être confronté un jour, et ce sans encourir de frais en plus de la dette."