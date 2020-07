Les décisions du Conseil National de Sécurité: voici ce qui ne change pas

On le sait depuis mardi soir, la phase 5 du déconfinement n'aura pas lieu (elle consiste notamment à revoir à la hausse les limites fixées pour les rassemblements - de 200 à 400 personnes en intérieur; de 400 à 800 personnes en extérieur). Vu le contexte sanitaire, les autorités préfèrent durcir les mesures déjà en place. Un CNS (Conseil National de Sécurité) s'est réuni ce jeudi matin. Les décisions ont été communiquées aux Belges à 13h30 lors d'une conférence de presse.

Les derniers chiffres ne doivent pas nous affoler mais être pris au sérieux

L'objectif du CNS: 1. Faire le point sur la situation sanitaire. 2. Prendre les mesures qui s'imposent.

"Les derniers chiffres ne doivent pas nous affoler mais être pris au sérieux. Il y a un rebond du nombre de nouvelles contaminations. Ce n'est pas anormal mais ça doit rester sous contrôle. La contre-partie de nos libertés retrouvées est une prudence absolue. Le nombre de reproduction a dépassé le chiffre de 1. Cela indique que l'épidémie connait une résurgence. Les jeunes adultes 20-30 ans sont les victimes les plus fréquentes. Il y a des chiffres bien plus élevés dans certaines provinces que d'autres. À l'origine, il y a souvent un événement où des gens se sont rassemblés et se sont montrés moins prudent", a introduit Sophie Wilmès.

CE QUI NE CHANGE PAS

- Bulle de contact: 15 personnes par semaine

- Heure de fermeture des bars et restaurants (1h du matin)

- Salons et foires interdites

- Pas d'augmentation du nombre de personnes dans un événement (200 en intérieur, 400 en extérieur)