Les détecteurs de somnolence au volant sont-ils réellement efficaces? Plusieurs systèmes au banc d'essai

Pouvons-nous nous fier aux détecteurs de somnolence? C'est une nouvelle option, présente dans de plus en plus de véhicules. Un système qui permet de détecter si l'automobiliste est en train de s'endormir. Le porte-parole de Vias, Benoît Godart, était en direct dans le RTLinfo 13h pour parler de l’utilité de ces systèmes.

Selon Vias, l'institut belge pour la sécurité routière, ces détecteurs de somnolence au volant sont inefficaces. Mais comment est-il arrivé à ce constat?

"Nous avons testé trois grand système à savoir une bague anti-somnolence, une caméra qui observe les mouvements oculaires du conducteur et enfin un avertisseur de radars qui a également une fonction qui est censée avertir le conducteur en cas de somnolence et les conclusions sont assez claires. Seulement 15 % des signaux émis par ces systèmes le sont vraiment de manière opportune. Certains systèmes avertissent le conducteur beaucoup trop tôt mais surtout d’autres systèmes le font beaucoup trop tard. Et ça évidemment ça peut vraiment être contre-productif pour la sécurité routière, ça peut vraiment être dangereux", pointe le porte-parole de Vias.





Et donc Vias déconseille-t-il totalement l'utilisation de ces systèmes?



"En tout cas, première chose: les systèmes mobiles sont moins efficaces que les systèmes embarqués directement sur la voiture. Deuxième chose, ces systèmes sont en pleine évolution et donc nous referons le test d’ici quelques mois, quelques années et là nous espérons vraiment qu’ils seront plus efficaces et il faut encore que le conducteur réagisse de manière adéquate. Dans notre expérience, nous avons vu que certains conducteurs qui étaient vraiment bien avertis ne réagissaient pas nécessairement de la meilleure façon qui soit. Or, les études montrent que faire une sieste d’un quart d’heure, 20 minutes est la seule solution possible pour lutter efficacement contre la fatigue au volant", a conclu Benoît Godart.