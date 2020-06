Les directeurs d'école: "Tous les enfants que nous avons rencontrés sont très heureux de rentrer"

"Nous allons essayer d'être le plus serein possible et amener beaucoup de bonheur aux enfants. Nous faisons rentrer aujourd'hui des tout petits bouts, des enfants entre 2,5 ans et 6 ans. Ils méritent beaucoup de sérénité, de bonheur et surtout d'être rassurés. C'est très important de reprendre l'école. L'école est un lieu de vie, autant que d'apprentissage. Tous les enfants que nous avons rencontrés sont très heureux de rentrer à l'école malgré l'appréhension des parents", a déclaré Ghislain Maron, président de l’association inter-réseaux des directeurs d’écoles, ce matin sur Bel RTL.

Le journaliste politique Fabrice Grosfilley lui a demandé si l'annonce soudaine de la reprise de l'enseignement maternel avait énervé les directeurs. "Énervé est un faible mot, a commencé Ghislain Maron, nous comprenons très bien que les scientifiques évoluent dans leur perception du virus. Mais nous avons mis énormément d'énergie à appliquer les règles de distance dans les écoles. On était à peine arrivé à une petite sérénité qu'on nous demandait déjà autre chose sans nous avoir un tout petit peu prévenu. On aurait aimé être prévenu autrement que par un communiqué de presse un mercredi soir."