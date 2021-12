Marie-France décrit toutes les tâches qui l'incombent en tant que directrice d'école: "On a une multitude de casquettes"

Les écoles de l'enseignement primaire et secondaire sont fermées cette semaine à cause de mesures sanitaires prises pour endiguer la pandémie du coronavirus. Plus de 400 personnes, selon la police, ont manifesté mardi matin devant le cabinet de la ministre de l'Éducation en Fédération Wallonie-Bruxelles, Caroline Désir (PS), pour exprimer le surmenage subi par les directions des établissements de l'enseignement fondamental francophone du pays.

Notre journaliste Hanan Harrouch était présente sur les lieux ce midi. Elle nous commente cet événement: "Ces directeurs et directrices viennent d'un peu partout en Wallonie et de Bruxelles. Ils gèrent des écoles primaires et maternelles et beaucoup ne se connaissent pas, mais ils vivent le même quotidien. Ils pointent du doigt les mêmes problèmes et plus particulièrement une surcharge administrative, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop de tâches à effectuer avec trop peu de moyens. Alors la manifestation est maintenant terminée. Une délégation a été reçue par la ministre Caroline Désir aux alentours de 11 heures. Ils ont évoqué ensemble la situation qu'ils jugent problématique."

Pour Marie-France Declerck, directrice de l'école Saint-Charles à Beauvechain, être à la tête d'une école signifie prendre en charge de nombreuses responsabilités parfois même moins évidentes: "Une journée d'école, c'est être en classe avec mes élèves, être à l'écoute des parents, être en réunion avec le PMS et le PSE, créer le plan de pilotage et le plan d'objectifs, lire toutes les circulaires, déboucher les toilettes, racler la cour quand il y a trop d'eau et qu'il a plu, ramasser toutes les feuilles pour que les enfants ne glissent pas, réparer la plomberie quand il y a un robinet qui coule, être infirmière quand un enfant se blesse. On a une multitude de casquettes et je pense qu'on ne se rend pas compte de tout cela."

Caroline Désir, ministre de l'Enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles a rencontré les directeurs d'école débordés. Elle leur répond: "Concrètement, nous allons passer en revue, différentes demandes: notamment les reports de certains délais en matière de plan de pilotage, que ce soit pour les écoles de la 3ème vague (ceux qui sont encore en train d'écrire leur plan de pilotage ou ceux qui ont déjà écrit leur plan de pilotage). Dans les deux cas, ils demandent du temps pour bien faire les choses, et donc c'est une ouverture que j'ai fait aujourd'hui. Et on a fixé rendez-vous la semaine du 17 janvier pour formaliser tout ça et voir exactement de combien de temps supplémentaire ils ont besoin..."

"Pour les 'périodes Covid' (les subventions accordées pour du personnel supplémentaire qui vient en aide aux enfants en difficulté avec la crise Covid, NDLR), il semblerait que des prolongations seront entérinées et on parle d'une échéance à tout le moins jusqu'à Pâques", a déclaré à la sortie Dominique Verlinden, directeur de l'école communale du Centre à Uccle.

Dans un communiqué de presse, la ministre Désir a confirmé qu'une enveloppe budgétaire a été débloquée par le gouvernement dans le cadre des négociations sectorielles et qu'"une partie de cette enveloppe sera consacrée à rencontrer certaines revendications des directions de l'enseignement fondamental".