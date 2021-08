Les discothèques pourront rouvrir le 1er octobre en Wallonie et en Flandre

Le comité de concertation a décidé ce vendredi après-midi que les discothèques, fermées depuis plus d'un an et demi, pourront rouvrir à partir du 1er octobre (sauf à Bruxelles). Voici les autres décisions qui auraient été prises.

CE QUI CHANGE EN WALLONIE ET EN FLANDRE

À partir du 1er septembre

Fin des restrictions dans l'horeca, sauf le masque hors de table

Plus de limite de personnes invitées à la maison.

Soirée dansante autorisée lors des mariages et fêtes privées

À partir du 1er octobre

Réouverture des discothèques

Ces assouplissements auront lieu plus tard en région bruxelloise. "La situation épidémiologique à Bruxelles ne le permet pas et donc je vais proposer de mettre les assouplissements sur pause pour l’instant", a déclaré le ministre-président bruxellois, Rudi Vervoort, ce vendredi matin sur Bel RTL.