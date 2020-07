Attention danger pour les enfants: les distributeurs de gel hydroalcoolique à l'origine de nombreux incidents

Le Centre antipoisons a reçu 300 appels entre mars et juin pour des intoxications d’enfants avec du gel hydroalcoolique. En cause, les distributeurs de gel, souvent trop hauts : le produit est alors aspergé dans les yeux.

Les appels concernant le gel hydroalcoolique et les enfants sont quotidiens au Centre antipoisons. Problème le plus souvent rencontré: du gel aspergé dans les yeux ou la bouche. "Cela peut causer beaucoup d’irritations et être très douloureux chez les enfants. Le gel contient énormément d’alcool, l’ingérer peut entraîner une hypoglycémie ou des convulsions", raconte Patrick de Cock, porte-parole du Centre antipoisons.



Pour un enfant, 3 doses de gel avalé correspondraient à 3 verres de vodka. Selon la quantité ingérée, le Centre antipoisons vous dirigera vers un hôpital.



Des enfants surpris par la puissance du jet



Les distributeurs de gel sont souvent situés à hauteur des yeux des enfants. Ces derniers peuvent facilement se laisser surprendre par la puissance du jet. Que faire si cela arrive ?



"Si le produit atteint les yeux, le mieux est de les rincer à l’eau courante en général ça suffira. Si le problème persiste après 1h, il vaut mieux aller consulter un ophtalmologue", explique Patrick de Cock.



Conseil du Centre antipoisons: verser soi-même le gel dans les mains des enfants et utiliser de l’eau et du savon au maximum. Conscients du problème, les fabricants de distributeurs de gel proposent désormais des modèles pour les enfants.