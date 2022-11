"Les enfants qui n'ont pas su être placés joueront à des jeux": de nombreux établissements ont suspendu les cours du jour

Perrine Hubinon était à l'Institut Saint-Lambert, à Herstal, où la vingtaine de professeurs de l'école participent à la grève aujourd'hui.

Notre envoyée spéciale, Perrine Hubinon était à l'Institut Saint-Lambert, à Herstal, où la vingtaine de professeurs de l'école participent à la grève aujourd'hui.

Dans cet établissement, aucun des enseignants ne s'est présenté au travail aujourd'hui, car ils participent tous à la journée de manifestation. Les seules âmes qui peupleront l'école, aujourd'hui, sont les 9 enfants qui n'ont pas réussi à être placés par leurs parents ainsi que deux surveillantes qui ont accepté de ne pas participer au mouvement pour pouvoir rendre service à l'école.

Geoffrey Corman, directeur de l'école, était au micro de notre envoyée spéciale et il explique comme il compte faire face à cette journée sans cours et sans professeur. "L'école, mis à part les quelques élèves et les surveillantes présents, est totalement à l'arrêt aujourd'hui et les enfants qui sont présents joueront, tout simplement, à des petits jeux jusqu'à midi".

Sur les 120.000 enseignants en Fédération Wallonie-Bruxelles, au moins 1.500 d'entre eux sont attendus aux piquets de grève.