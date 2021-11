Les écoles pourraient-elles à nouveau fermer? Fin des vacances de Toussaint en pleine hausse des contaminations

Les vacances de Toussaint se terminent. Dans 3 jours, les enfants retourneront à l'école après une semaine de congé.

Du côté des nouvelles contaminations, nous en sommes environ à 6.900 quotidiennes. Les tranches d'âges les plus représentées restent les 0-9 ans et les 10-19 ans. D'où cette question, les écoles pourraient-elles à nouveau fermer ? La réponse est non.

Au cabinet de la ministre de l'Education Caroline Désir, on nous annonce qu'il n'est pas question de prolonger les vacances comme pendant la première vague. "Si les discothèques sont ouvertes, les écoles doivent l'être aussi", nous a-t-on expliqué.

Les cantines seront également accessibles dès le lundi de rentrée, de même que les activités extrascolaires et les excursions qui sont toujours exemptées du CST (Covid Safe Ticket).

Finalement, le seul changement concerne le port du masque en secondaire en Wallonie. Lundi, il redevient obligatoire pour les enseignants mais aussi pour les élèves comme à Bruxelles. En primaire, on ne change rien. Le masque est obligatoire pour les enseignants en Wallonie et à Bruxelles.