Les écoles spécialisées ne savent toujours pas le nombre de profs engagés pour la rentrée: "C'est inquiétant"

A l’aube des grandes vacances, l’inquiétude grandit déjà dans l’enseignement spécialisé concernant la rentrée scolaire. Il faut savoir que chaque année, ces écoles reçoivent des circulaires pour définir notamment le nombre de professeurs engagés. Sauf que cette fois ces informations ne sont pas encore arrivées. C’est un vrai problème pour les responsables de ces établissements.

"On est le 30 juin et nous attendons des réponses", lance la directrice de l’école des chardons à Chastre qui alerte la ministre de l’éducation depuis des semaines sur la nécessité d’obtenir les circulaires à temps. Sans succès. Alors, aujourd’hui, Béatrice Barbier est en colère car elle ne sait toujours pas comment sera organisée sa rentrée.

"On ne sait rien. Alors on fait des projections mais elles sont très difficiles à faire. Comment organiser une école quand les enseignants partent en vacances à midi et que l’on n’a pas d’informations. C’est vraiment très compliqué. Comment faire pour dire à tel enseignant, tu peux rester, à tel autre tu dois partir", demande la directrice qui est présidente de l’association des directeurs du spécialisé.

Inquiétude des enseignants et des élèves

Ces enseignants et autres membres du personnel sont donc aujourd’hui dans l’incertitude. Une situation qui n’est pas idéale pour débuter les vacances.

"On rumine, on ressasse. Pendant les vacances, c’est sûr on va regarder notre téléphone, on va se demander si on a eu un appel pour savoir si on est repris. C’est inquiétant", confie Florence Boulanger, logopède de l’école.

Je ne sais pas leur dire si je dois leur dire au revoir

C’est inquiétant également pour les élèves qui l’année prochaine n’auront peut-être plus les professeurs ou paramédicaux qu’ils ont l’habitude de côtoyer.

"Je ne sais pas leur dire si je dois leur dire au revoir ou si je dois leur dire à la rentrée prochaine. Ce sont des questions que eux se posent et on est quand même dans une école spécialisée où il y a aussi des difficultés au niveau des attachements. Et là on leur dit qu’on ne sait pas ce qu’il va advenir de toi ou de moi", regrette la logopède.

Alors quand ces circulaires vont-elles être envoyées ?

Alors où en sont ces circulaires ? Quand vont-elles être envoyées aux écoles spécialisées ?

"Les circulaires organisant la rentrée dans l'enseignement spécialisé sont en cours de finalisation. Leur élaboration a pris un peu plus de temps vu l'implication de certaines réformes en cours. Leur contenu est actuellement concerté avec les acteurs institutionnels de l'enseignement. Les directeurs recevront toutes les indications nécessaires avant leur départ en vacances", répond la ministre Caroline Désir par communiqué .

"On peut comprendre qu’on vit tous et qu’on a tous vécu un problème de crise sanitaire important. Mais cela n’explique pas tout. Je pense que l’on peut quand même avoir des moyens et pouvoir les organiser et pouvoir en tout les cas faire des projections qui soient cohérentes pour nos écoles", estime Béatrice Barbier.

Les autres années, ces circulaires arrivent généralement début ou mi-juin… mais jamais si tard.