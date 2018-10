Les élèves d'une école maternelle d'Anseremme simulent une véritable élection (vidéo)

L'école communale d'Anseremme a décidé d'enseigner à ses élèves de maternelle les rouages de la démocratie. Le tout par la pratique, avec la mise en scène d'une véritable élection.

Ces élèves sont en deuxième et troisième maternelle à Anseremme. Ils ont vécu, ce matin, un véritable scrutin, le premier de leur vie. Six enfants se sont portés candidats pour assumer un rôle fictif de délégué. Leur mission est alors de représenter leurs camarades auprès de la direction de l'école.

Un bureau de vote est donc mis en place, avec deux assesseurs et un président. Les élèves ont tous voté pour élire leur candidat favori, comme le feront les adultes demain lors du scrutin communal. Une initiative démocratique qui vise à sensibiliser ces enfants à l'importance d'un vote et à la procédure de ces derniers.

Du côté de l'Institut Saint-Ursule, ce sont les élèves de secondaires qui ont participé à un scrutin pour élire leurs futurs délégués. Les candidats se sont présentés plus tôt et les votants ont eu le temps de la réflexion. Certains votent pour leurs amis, d'autres pèsent le pour et le contre et prennent une décision.

Là-aussi, la mise en scène est parfaite: distribution du bulletin de vote après présentation de sa carte d'étudiant, passage par l'isoloir etc. Pour ces jeunes, c'est une répétition avant leur premier vote, prévu dans quelques mois seulement.