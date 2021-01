Les élèves retournent en classe ce lundi: voici la situation dans les écoles

Les élèves retournent à l'école ce lundi. Mais où en sont les établissements scolaires? La situation est-elle pire qu'il y a quelques mois? Comment gérer les retours de l'étranger? Et les inscriptions en secondaire? Nous nous sommes rendus dans l'école secondaire Sainte-Marie à Namur pour répondre à ces trois grandes questions.

Une situation plus favorable qu'à la Toussaint

Il y a d'abord la question de l'absentéisme. La rentrée se fait toujours en code rouge, mais la situation dans les écoles est nettement meilleure qu'à l'époque des vacances de Toussaint. Selon les derniers chiffres du cabinet de la ministre de l'Education, il y a 4% d'absentéisme chez les élèves et 7% chez les enseignants. Le chiffre tournait autour des 25% en octobre.

"Il était temps de couper pendant quinze jours à la Toussaint, parce qu'on commençait à avoir 15% de professeurs absents, et là ça devient difficile à organiser l'école. Après les vacances de Toussaint, ça a été beaucoup mieux. On a senti un ralentissement de la diffusion du virus chez les professeurs. Et ici pendant les vacances de Noël, je n'ai pas d'information concernant des professeurs qui seraient partis à l'étranger. Tous sont restés en Belgique, et ça permettre de compter sur tout l'effectif et d'être directement opérationnel en classe", explique Arnaud Gavroy, directeur de l'école Sainte-Marie.

Les enfants de retour de l'étranger

Il y a aussi la question des enfants qui ont quitté la Belgique durant les vacances. "On va informer les parents que ceux qui sont partis à l'étranger doivent effectuer une semaine de quarantaine et un test. Mais on ne peut faire qu'informer. Nous n'avons pas l'autorisation pour exiger un certificat de retour ou de test. Donc on compte sur la bonne volonté de tous pour continuer à respecter les mesures sanitaires pour qu'on puisse continuer à donner de l'enseignement", indique Arnaud Gavroy.

Et les inscriptions en première secondaire?

Concernant les inscriptions en première secondaire, elles reprendront le 1er février et se termineront le 5 mars. C'est deux semaines de plus que d'habitude. Cependant, les visites dans les écoles sont toujours impossibles. Difficile donc de choisir un établissement scolaire pour ses enfants sans l'avoir vu et sans avoir rencontré les professeurs.

A l'école Sainte-Marie, les équipes essaient de s'adapter. "Les parents peuvent toujours téléphoner à l'école. Une conversation téléphonique est possible pour échanger sur les qualités de l'école, sur les exigences, les modalités de la première année. On sera ouvert à toutes les possibilités. Y compris la visioconférence. On va réaliser un petit film de promotion sur l'école, un powerpoint animé aussi. Ils seront disponibles sur le site web de l'école", précise Arnaud Gavroy. "Effectivement, ce n'est pas facile. En année normale, on fait deux soirées d'information et la chose est pliée. On va devoir s'adapter une fois de plus".

COVID-19 en Belgique : où en est l'épidémie ce dimanche 3 janvier?