Déconfinement: les élèves qui ne retourneront pas à l'école seront-ils sanctionnés? Voici la réponse de la ministre

Le plan de déconfinement en Belgique a été présenté vendredi soir. Du côté des écoles, ce n'est qu'à partir du 18 mai que la reprise pourra être progressive, par petits groupes de maximum 10 élèves. Vous retrouvez dans cet article les détails pratiques.

Face aux mesures annoncées, de nombreux parents inquiets se demandent s'ils sont vraiment obligés de remettre leurs enfants à l'école. Vous êtes d'ailleurs nombreux à nous avoir interrogé à ce sujet via le bouton orange Alertez-nous. Certains parents affirment même ne pas souhaiter laisser leurs enfants retourner dans leurs établissements scolaires.

Alors, le retour à l'école est-il obligatoire? Si votre enfant n'y va pas, que risque-t-il? Voici la réponse de la ministre de l'Education, Caroline Désir, ce samedi soir dans le RTL INFO 19H:

"Je pense qu'on doit pouvoir entendre cette peur. D'abord, je voudrais les rassurer sur les conditions d'organisation. Je le redis, on n'ouvrira pas si tout n'est pas respecté. C'est-à-dire si on ne peut pas respecter la distanciation sociale, si on n'a pas de masque en tissu, etc. Ensuite, bien sûr chacun a ses raisons d'avoir peur. Obliger dans ces circonstances des parents qui ne sont pas prêts, je pense que ça serait contre-productif. Donc nous n'allons pas sanctionner des absences injustifiées. Par contre, nous garderons contact avec les familles. Parce qu'on doit comprendre pourquoi certains parents refuseraient de mettre leurs enfants à l'école. Et surtout s'assurer que leurs enfants ne soient pas préjudiciés dans leur scolarité et qu'ils ont bien les apprentissages à distance".

