Les éleveurs embêtés par la prolifération de mouches: "Tous les moyens sont bons pour tenter de s'en débarrasser"

Cet été est également très propice au développement des mouches. On en retrouve énormément depuis quelques jours, plus que les autres années. Et ce phénomène peut poser d'énormes problèmes, notamment aux éleveurs. Exemple à Beauvechain avec notre journaliste Michaël Menten, en direct pour le RTLINFO 13H.

"Je suis ici dans la ferme de de Joseph, un éleveur de vaches envahi de mouches depuis deux semaines. C'est du jamais vu, m'a-t-il dit. Aujourd'hui heureusement, il fait un peu moins chaud. Il y en a donc un petit peu moins. Mais la semaine dernière, ce mur derrière moi était noir. Imaginez, tout simplement, un tapis de mouches. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, c'est la météo chaude et humide qui provoque ce phénomène. Du coup, ici tous les moyens sont bons pour tenter de s'en débarrasser. Depuis quelques jours, Joseph inonde son sol avec du produit anti-mouches et autres moyens pour en venir à bout. Et puis, très important, il faut depuis une semaine badigeonner les veaux, qui ont un gros soucis, c'est que les mouches viennent pondre sur eux. Cela pourrait provoquer jusqu'à la mort du veau. Donc le phénomène, la situation, est prise très très au sérieux. Heureusement, nous dit-on, une petite main indispensable est présente ici pour les aider. Vous les voyez peut-être, ce sont les les hirondelles et je peux vous dire qu'elles ont beaucoup de travail en ce moment".